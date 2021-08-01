YABAN KEÇİSİNİ 3 KİLOMETRE SIRTLARINDA TAŞIYIP TEDAVİYE GÖTÜRDÜLER

ELAZIĞ'da, Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, arazide buldukları hasta yaban keçisini 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

ELAZIĞ'da, Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, arazide buldukları hasta yaban keçisini 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Olay, dün Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı köyü mevkisinde meydana geldi. Köyde yaşayan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, akşam saatlerinde dere yatağından yaban keçisini fark ettiler. Her iki arkadaş, yaptıkları incelemeyle yaban keçisinin hasta olduğunu belirledi. Özdemir ve Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaban keçisini, 3 kilometre boyunca sırtlarına taşıyarak, jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma ekiplerinin götürdüğü keçi, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı