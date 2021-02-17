Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı
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Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı

17.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:44
Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını beslemek için çıktıkları Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan 5 kişilik doğa koruma ekibi kurtarıldı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını beslemek için çıktıkları Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan 5 kişilik doğa koruma ekibi kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip, dün öğle saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını beslemek için Gidengelmez Dağları'nda çıktı. Burada arazi aracıyla hayvanlar için yiyecek bırakan ekip, kar yağışı nedeniyle 1500 rakımlı bölgede mahsur kaldı. Görevlilerin Akseki Belediyesi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Karla Mücadele Birimi yönlendirildi. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da ekiplerle birlikte bölgeye gitti. Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan görevliler iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonrasında kurtarıldı.Belediye Başkanı AK Parti'li İbrahim Özkan, "1500 rakımlı Gidengelmez Dağları'nda mahsur kalan Milli Parklar ekiplerimizi Karla Mücadele ekiplerimizle kurtarmaya geldik" dedi.


Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı
Yaban hayvanlarını beslerken dağda mahsur kalan ekip kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN

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