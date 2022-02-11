YABAN HAYVANLARI İÇİN DİZ BOYU KARDA YEM BALYASINI SIRTINDA TAŞIDI - Haberler
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YABAN HAYVANLARI İÇİN DİZ BOYU KARDA YEM BALYASINI SIRTINDA TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından doğaya yem bırakıldı.

SUMBAS, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından doğaya yem bırakıldı. Bir görevli, yonca balyalarını, diz boyu karda sırtında taşıdı.

Kent genelinde yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) harekete geçti. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin de desteğiyle Sumbas ilçesi Esenli mevkisine yaban hayvanları için 200 kilo buğday, 200 kilo mısır ile 270 kilo yonca olmak üzere 670 kilo kuru yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarına katılan DKMP personelinin diz boyu kar içerisinde yaban hayvanları için sırtında yonca balyası taşıdığı görüldü.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatının devamı için olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

YABAN HAYVANLARI İÇİN DİZ BOYU KARDA YEM BALYASINI SIRTINDA TAŞIDI

YABAN HAYVANLARI İÇİN DİZ BOYU KARDA YEM BALYASINI SIRTINDA TAŞIDI

YABAN HAYVANLARI İÇİN DİZ BOYU KARDA YEM BALYASINI SIRTINDA TAŞIDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sumbas, kar, Güncel, Haberler

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