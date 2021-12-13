Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel
- Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Yaban hayatı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu foto kapanlara yansıdı.
- Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
ANKARA - Yaban hayatı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu foto kapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler paylaşıldı.