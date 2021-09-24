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Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

- Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi Yozgat'ta yaban hayatı, ormanlık alana kurulan fotokapanlara yansıdı.

YOZGAT (İHA) - - Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

YOZGAT - Yozgat'ta yaban hayatı, ormanlık alana kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Yozgat'taki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapanlar tarafından kurt, vaşak, ayı, tavşan ve kuş görüntülendi. Hayvanların su ihtiyaçlarının giderildiği görüntülerde yer aldı.

Ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçmek amaçlanıyor.

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri
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