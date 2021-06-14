Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi
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Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde sedir ormanlarında yaşamını sürdüren yaban domuzu sürüsü havadan görüntülendi.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde sedir ormanlarında yaşamını sürdüren yaban domuzu sürüsü havadan görüntülendi.

Elmalı'daki Çığlıkara sedir ormanlarının bulunduğu bölgeye haber çalışması için giden gazeteciler Dokuz Göller mevkisinde açık alanda bir anda ortaya çıkan domuz sürüsünü dron ile görüntüledi. Ormanda sürü olarak dolaşan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.


Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi
Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi
Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi
Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi
Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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