Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu

Ya Sonra, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Ya Sonra konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ya Sonra filmi fragmanı da haberimizde.

Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu
02.09.2020 07:26 | Son Güncelleme: 02.09.2020 07:30

Film takipçileri ''Ya Sonra özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ya Sonra filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

YA SONRA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yerli romantik-dram filmi Ya Sonra, kadrosunda bulunan oyuncularla da dikkat eçkiyor. İşte, Ya Sonra oyuncuları:

Özcan Deniz - Adem

Deniz Çakır - Didem

Barış Falay - Cem

Ragıp Savaş - Ali

Erdem Akakçe

Janset Ayten

Naz Elmas - Burcu

Ragıp Savaş - Ali

Mehmet Aslan - Timur

Atakan Ilgazdağ - Akin

Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu

YA SONRA FİLMİ KONUSU

Evliliğin bütün süreçleri, yaşanan tüm hüzün ve sevinçler "Ya Sonra?" filminde eğlenceli bir bakış açısı ile anlatılıyor. Âdem (Özcan Deniz) ile Didem (Deniz Çakır) birbirlerini çok seven evli bir çifttir. Ancak Âdem, evlilik yüzünden sevgi ve ilgilisi daha az belli etmeye başlamıştır. Didem ise özgür iradesi elinden alınmış, özgüveni olmayan; mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, çok sevdiği mesleğine geri dönmek olacaktır. Âdem'i hala çok seviyordur. Kocasının peşinden giderken; ailesini, dostlarını ve kariyerini bir kenara bırakmış ve hiç tereddüt etmeden, daha önce sadece haritalarda gördüğü şehirlere yerleşmiştir. Tüm özveri ve sevgisine karşılık, bu defa aynı fedakarlığı Adem'den beklemeye başlamıştır. İşte, tam da bu sırada; başka bir masalın prensi devreye girecektir. Ve artık Âdem ve Didem için, gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir.

Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu
Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu

İlgili Haberler

Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı
Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı
Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı
Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı
Hıçkırık filmi konusu nedir? Hıçkırık oyuncuları ve Hıçkırık özeti!
Hıçkırık filmi konusu nedir? Hıçkırık oyuncuları ve Hıçkırık özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Deniz Akkaya Müslüm Gürses Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Düğün Adana Karar
Şu an buradasınız: Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 07:32:36. #1.15#
title