Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu Ya Sonra, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Ya Sonra konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ya Sonra filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Ya Sonra özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ya Sonra filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

YA SONRA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yerli romantik-dram filmi Ya Sonra, kadrosunda bulunan oyuncularla da dikkat eçkiyor. İşte, Ya Sonra oyuncuları:

Özcan Deniz - Adem

Deniz Çakır - Didem

Barış Falay - Cem

Ragıp Savaş - Ali

Erdem Akakçe

Janset Ayten

Naz Elmas - Burcu

Ragıp Savaş - Ali

Mehmet Aslan - Timur

Atakan Ilgazdağ - Akin

YA SONRA FİLMİ KONUSU

Evliliğin bütün süreçleri, yaşanan tüm hüzün ve sevinçler "Ya Sonra?" filminde eğlenceli bir bakış açısı ile anlatılıyor. Âdem (Özcan Deniz) ile Didem (Deniz Çakır) birbirlerini çok seven evli bir çifttir. Ancak Âdem, evlilik yüzünden sevgi ve ilgilisi daha az belli etmeye başlamıştır. Didem ise özgür iradesi elinden alınmış, özgüveni olmayan; mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, çok sevdiği mesleğine geri dönmek olacaktır. Âdem'i hala çok seviyordur. Kocasının peşinden giderken; ailesini, dostlarını ve kariyerini bir kenara bırakmış ve hiç tereddüt etmeden, daha önce sadece haritalarda gördüğü şehirlere yerleşmiştir. Tüm özveri ve sevgisine karşılık, bu defa aynı fedakarlığı Adem'den beklemeye başlamıştır. İşte, tam da bu sırada; başka bir masalın prensi devreye girecektir. Ve artık Âdem ve Didem için, gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir.