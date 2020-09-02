Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya Sonra oyuncu kadrosu
Ya Sonra, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Ya Sonra konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ya Sonra filmi fragmanı da haberimizde.
Film takipçileri ''Ya Sonra özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ya Sonra filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.
YA SONRA FİLMİ OYUNCU KADROSU
Yerli romantik-dram filmi Ya Sonra, kadrosunda bulunan oyuncularla da dikkat eçkiyor. İşte, Ya Sonra oyuncuları:
Özcan Deniz - Adem
Deniz Çakır - Didem
Barış Falay - Cem
Ragıp Savaş - Ali
Erdem Akakçe
Janset Ayten
Naz Elmas - Burcu
Ragıp Savaş - Ali
Mehmet Aslan - Timur
Atakan Ilgazdağ - Akin
YA SONRA FİLMİ KONUSU
Evliliğin bütün süreçleri, yaşanan tüm hüzün ve sevinçler "Ya Sonra?" filminde eğlenceli bir bakış açısı ile anlatılıyor. Âdem (Özcan Deniz) ile Didem (Deniz Çakır) birbirlerini çok seven evli bir çifttir. Ancak Âdem, evlilik yüzünden sevgi ve ilgilisi daha az belli etmeye başlamıştır. Didem ise özgür iradesi elinden alınmış, özgüveni olmayan; mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, çok sevdiği mesleğine geri dönmek olacaktır. Âdem'i hala çok seviyordur. Kocasının peşinden giderken; ailesini, dostlarını ve kariyerini bir kenara bırakmış ve hiç tereddüt etmeden, daha önce sadece haritalarda gördüğü şehirlere yerleşmiştir. Tüm özveri ve sevgisine karşılık, bu defa aynı fedakarlığı Adem'den beklemeye başlamıştır. İşte, tam da bu sırada; başka bir masalın prensi devreye girecektir. Ve artık Âdem ve Didem için, gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir.