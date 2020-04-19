Ya İstiklal ya Ölüm'de meclis açılıyor
Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı dizinin final bölümünde;
19.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 07:53
Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı dizinin final bölümünde; 16 Mart 1920'de İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul'un işgali sonrasında Anadolu'da açılması planlanan Meclisin tüm zorluklara rağmen büyük bir coşkuyla açılışı anlatılacak.
Kaynak: Hürriyet