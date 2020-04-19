Ya İstiklal ya Ölüm'de meclis açılıyor
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Dolunay Soysert, Birkan Sokullu, Osman Sonant, İlker Kızmaz, Magazin

Ya İstiklal ya Ölüm'de meclis açılıyor

Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı dizinin final bölümünde;

19.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 07:53
Ya İstiklal ya Ölüm'de meclis açılıyor

Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı dizinin final bölümünde; 16 Mart 1920'de İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul'un işgali sonrasında Anadolu'da açılması planlanan Meclisin tüm zorluklara rağmen büyük bir coşkuyla açılışı anlatılacak.

Kaynak: Hürriyet

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