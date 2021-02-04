XRP kaç tl? Güncel XRP (Ripple) fiyatı, yorum ve analizleri

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Ripple fiyatı son 24 saatte -8.20% değişim ile şu anda 1.98 TL TL'den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ripple hacmi ise 4,096,153,312 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 12,074,720,019 $ dolardır.

XRP KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 1.98 TL TL'dir. Ayrıca 1 Ripple 0.265262 $ dolardır. 1 Ripple karşılığında 1.98 TL Türk Lirası veya 0.265262 $ dolar alınabilmektedir.

XRP GRAFİĞİ - 4 ŞUBAT 2021 -

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Ripple (XRP) Nedir?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Platform, SWIFT veya Western Union gibi eski model uluslararası para gönderme sistemlerine rakip olmak için yola çıktı.

Ripple (XRP) Nasıl Alınır?



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