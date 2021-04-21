xQc: "Jakuzi yayınları bu zamana kadar Twitch'te gördüğüm en acınası şey"

Kanadalı yayıncı son zamanların trendine sert çıkış yaptı.

Twitch'in en çok izlenen isimlerinden birisi olan Félix Lengyel, son zamanlarda anasayfada öne çıkan erotilk jakuzi yayınlarına sitem etti.

"Dürüst olacağım, bu jakuzi trendi Twitch'te şu ana kadar gördüğüm en acınası şey. Ne üzücü bir gerçeklik. Lütfen bu pisliği ana sayfadan kaldırın."

Son zamanlarda platformda en çok izlenen kategori Just Chatting (IRL) oldu. Yayıncılar IRL yayınlarda genel olarak chat'i ile sohbet ediyor ve eğleniyorlar, fakat yeni trend olan "Hot Tub Streams"(Jakuzi Yayınları)'lar ile kadın yayıncılar erotik yapıyorlar.

İnsanlar bu yayınlar hakkında ikiye bölünmüş durumdalar. Bazıları arz-talep meselesine dem vurarak platformun kurallarını aşmadıkları sürece insanların bu tarz yayınları yapabileceğini savunurken bazıları da bu tarz içeriklerin platforma zarar verdiğini düşünüyor.

Kanadalı yayıncı xQc de bu tarz içeriklerin en azından Twitch'in anasayfasında olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir

Kaynak: Playerbros