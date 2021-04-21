xQc: "Jakuzi yayınları bu zamana kadar Twitch'te gördüğüm en acınası şey"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

xQc: "Jakuzi yayınları bu zamana kadar Twitch'te gördüğüm en acınası şey"

xQc: 'Jakuzi yayınları bu zamana kadar Twitch'te gördüğüm en acınası şey'
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Kanadalı yayıncı son zamanların trendine sert çıkış yaptı.

Twitch'in en çok izlenen isimlerinden birisi olan Félix Lengyel, son zamanlarda anasayfada öne çıkan erotilk jakuzi yayınlarına sitem etti.

"Dürüst olacağım, bu jakuzi trendi Twitch'te şu ana kadar gördüğüm en acınası şey. Ne üzücü bir gerçeklik. Lütfen bu pisliği ana sayfadan kaldırın."

Son zamanlarda platformda en çok izlenen kategori Just Chatting (IRL) oldu. Yayıncılar IRL yayınlarda genel olarak chat'i ile sohbet ediyor ve eğleniyorlar, fakat yeni trend olan "Hot Tub Streams"(Jakuzi Yayınları)'lar ile kadın yayıncılar erotik yapıyorlar.

İnsanlar bu yayınlar hakkında ikiye bölünmüş durumdalar. Bazıları arz-talep meselesine dem vurarak platformun kurallarını aşmadıkları sürece insanların bu tarz yayınları yapabileceğini savunurken bazıları da bu tarz içeriklerin platforma zarar verdiğini düşünüyor.

Kanadalı yayıncı xQc de bu tarz içeriklerin en azından Twitch'in anasayfasında olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: xQc: "Jakuzi yayınları bu zamana kadar Twitch'te gördüğüm en acınası şey"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 01:13:10. #1.16#

title