Xiaomi'nin Yeni Telefonu Sonunda Göründü: Karşınızda mi CC9

Xiaomi'nin 2 Temmuz'da tanıtılacak olan yeni telefonları mi CC9 ve mi CC9e, tanıtımdan önce resmi görsellerle karşımıza çıktı. Çinli akıllı telefon üreticisinin ve yöneticilerinin paylaştığı yeni tanıtım görselleri sayesinde mi CC9'un arka panelinin yanı sıra kutusunun da fotoğrafını görebiliyoruz.

Son zamanlarda kamerasıyla ilgili bazı özelliklerin doğrulandığı mi CC9, 48 MP'lik bir arka kameranın yanı sıra 32 MP'lik bir ön kamerayla gelecek. Yeni resmi tanıtım görsellerindeyse telefonun üç adet arka kamerayla geleceği bilgisi doğrulanmış oldu.

Xiaomi ve Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo üzerinden mi CC9'un fotoğraflarını paylaştı. Renk geçişli bir arka panelin rahatlıkla görülebildiği fotoğraflarda herhangi bir parmak izi okuyucuya rastlanamadığı için telefonun ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuyla geleceği düşünülüyor. Tüm bunların yanı sıra telefonun alt tarafında iki adet hoparlör ızgarası görmek de mümkün. Bu ızgaralardan birinin mikrofona ait olduğu tahmin ediliyor.

Telefonun kendisinin yanı sıra kutusunun da paylaşıldığı görsellerde kutunun beyaz, sade bir tasarımı tercih ettiği görülüyor. Arkada özelliklerin yazdığı kutunun ön kısmındaysa CC logosu bulunuyor.