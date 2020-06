Xiaomi mi Notebook Ortaya Çıktı! İşte Çıkış Tarihi Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. mi Notebook çıkış tarihi açıklandı.

Xiaomi yeni dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. mi Notebook çıkış tarihi açıklandı. Cihazın bataryası ortaya çıktı. Gelin hep beraber mi Notebook'a yakından bakalım.

Xiaomi mi Notebook Çıkış Tarihi Netleşti

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Twitter hesabı üzerinden mi Notebook hakkında kısa bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan videoda cihazın bataryasına vurgu yapıldı. Yeni mi Notebook 12 saatlik pil ömrü ile kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Xiaomi tarafından yapılan paylaşımda mi Notebook'un aynı zamanda taşınabilirliği ve dayanıklılığına işaret edildi "Epic" pil ömrü performansına sahip olacağı belirtildi. Yeni mi Notebook 11 Haziran'da tanıtılacak.

#MakeEpicHappen without running??‍>?for a charger?? every now and then.

Mi fans, guess the #Epic Battery Life on the upcoming #MiNoteBook. ??

Global Debut on June 1?1?. pic.twitter.com/GlSMXb2154

— mi India (@XiaomiIndia) June 4, 2020

Yeni mi Notebook modelinin kesin özellikler henüz bilinmemekle birlikte, Intel'in 10. nesil işlemcilerini veya AMD'nin en yeni Ryzen 4000 serisi mobil çipini kullanması bekleniyor. Bazı raporlar Hindistan'da piyasaya sürülecek olan modelin 10. nesil Intel işlemcisi ile yeniden markalanmış Redmibook olabileceğini iddia etmekte. Cihaz tanıtıldıktan sonra ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler mi Notebook hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıdan yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın!