Xiaomi mi Band 5 Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı
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Xiaomi mi Band 5 Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Xiaomi son zamanlarda yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile sık sık söylentilere ve raporlara konu oluyordu.

Xiaomi mi Band 5 Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı
02.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:50

Xiaomi son zamanlarda yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5 ile sık sık söylentilere ve raporlara konu oluyordu. Yeni modelle ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ederken Xiaomi mi Band 5 çıkış tarihi resmi olarak doğrulandı. Peki yeni model hangi tarihte kullanıcılarla buluşacak? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi mi Band 5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Xiaomi tarafından Weibo üzerinden paylaşılan bir gönderiye göre mi Band 5, 11 Haziran 2020 tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Yani birkaç gün gibi kısa bir süre kaldığını söyleyebiliriz. Öte taraftan söz konusu paylaşımda modele ait herhangi bir detayın sunulmadığını vurgulayalım.

Yine de cihaza ait resmi bir görseli daha yakından görme şansımız bulunuyor.

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre yeni modelde SpO2 Sensörü bulunacak. Bu sensör kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarıyor ve özellikle sporcular için önemli detayları sunabilir. Bununla birlikte optik nabız sensörü üzerinde de birtakım iyileştirmelerin olacağı ifade edilirken, kadınlar için adet döngüsü izleme özelliği eklenecek.

Bununla birlikte mi Band 5 ve mi Smart Band 5 olmak üzere iki versiyonun satışa sunulacağı ifade ediliyor. mi Smart Band 5, dahili olarak Amazon Alexa desteği ile sunulacak. Cihazda yerleşik hoparlör yer almadığı için yanıtların yazılı yanıtlar olacağını söyleyelim.

Yeni modelde 1,2 inç boyutunda bir ekranın olacağı söyleniyor. Bu ekranın güneş ışığı gibi yüksek ışıklı ortamlarda daha görünür bir yapıya sahip olması için tasarlandığı da sızıntılar arasında yer almakta. Bir diğer yenilik ise küresel varyant için de geçerli olan NFC olacak. Mevcut nesil modellerde NFC, yalnızca Çin'de satılan ürünlerde yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar temassız ödeme gibi bazı imkanlardan yararlanabilme şansını elde edecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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