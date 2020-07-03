Xiaomi 120W Şarj Aleti Geliyor, Akıllı Telefonlar Işık Hızında Şarj Olacak!
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Xiaomi 120W Şarj Aleti Geliyor, Akıllı Telefonlar Işık Hızında Şarj Olacak!

5G akıllı telefonlar 2021'de yaygınlaşacak. 5G, internet bağlantı hızını önemli ölçüde artıracak ancak pil tüketimi de artacak.

Xiaomi 120W Şarj Aleti Geliyor, Akıllı Telefonlar Işık Hızında Şarj Olacak!
03.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:44

5G akıllı telefonlar 2021'de yaygınlaşacak. 5G, internet bağlantı hızını önemli ölçüde artıracak ancak pil tüketimi de artacak. Son kullanıcı olarak akıllı telefonlarda daha büyük pil olmasını istiyoruz ancak üreticilerin çoğu cihazın pil kapasitesini artırmak yerine hızlı şarj yeteneğini geliştirecek. Xiaomi'nin 120W şarj aleti (güç adaptörü) Çin'in ünlü sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Tabii ki cihazın da desteklenmesiyle, akıllı telefonlar dakikalar içerisinde tam şarj olacak.

Akıllı Telefonlar Dakikalar İçinde Şarj Olacak

Xiaomi'nin 120W şarj aleti, MDY-12-ED model numarasıyla Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde görüldü. İlk sertifikasyon tarihinin 28 Haziran olduğu, üreticinin Xiaomi Communication Technology Co., Ltd. olduğu görülüyor. Sertifika bilgileri güç adaptörünün 120W'a kadar (20V 6A) hızlı şarj protokolünü desteklediğini gösteriyor. Bu sertifika ile Xiaomi'nin yüksek kapasiteli şarj aletini yakında piyasaya süreceği anlaşılıyor ancak bu şarj cihazı hangi telefonla piyasaya sürülecek? bu sorunun yanıtı yok.

120W Hızlı Şarj Test Edilmişti!

Bir telefonun alabileceği pil kapasitesi sınırlı olduğunda hızlı şarj bir seçenek haline gelir. 2018'den bu yana telefonlarda hızlı şarj kademeli olarak (18W'dan 40W'a hatta 65W'a) yükseldi. Bu yıl telefonların hızlı şarj kapasitesinin 100W'a ulaşması bekleniyor. Hızlı şarj teknolojisi söz konusu olduğunda Oppo, zirvedeki isim. Bununla birlikte 2019'un ilk yarısında Xiaomi 100W, Vivo 120W süper hızlı şarj teknolojilerini sergiledi. Xiaomi, 100W hızlı şarj ile 4000 mAh pilin 17 dakikada şarj olduğunu gösterirken, Vivo 120W hızlı şarj ile aynı kapasitede pilin 13 dakikada dolduğunu gösterdi. Ancak ne Xiaomi ne de Vivo, seri üretim hakkında bir şey söylemedi.

Kaynak: Tamindir

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