Xbox'ta oynaması ücretsiz oyunlar Xbox Live Gold şartına gerek duymayacak

Microsoft, yaptığı açıklamayla Xbox konsollarında çevrimiçi çok oyunculu oynaması ücretsiz oyunların artık Xbox Live Gold gerektirmediğini duyurdu.

Microsoft, Live Gold üyeliğine dair yeni detaylar aktarıldı. PlayStation platformunda ve Switch'te böyle bir özellik zaten yoktu ve sonunda bu özellik Xbox kullanıcılara gelerek 50'den fazla oyuna Xbox Live Gold kullanıcılığı olmadan oynayabilir.

XBOX'TA OYNAMASI ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR