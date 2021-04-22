Xbox'ta oynaması ücretsiz oyunlar Xbox Live Gold şartına gerek duymayacak
Microsoft, yaptığı açıklamayla Xbox konsollarında çevrimiçi çok oyunculu oynaması ücretsiz oyunların artık Xbox Live Gold gerektirmediğini duyurdu.
Microsoft, Live Gold üyeliğine dair yeni detaylar aktarıldı. PlayStation platformunda ve Switch'te böyle bir özellik zaten yoktu ve sonunda bu özellik Xbox kullanıcılara gelerek 50'den fazla oyuna Xbox Live Gold kullanıcılığı olmadan oynayabilir.
XBOX'TA OYNAMASI ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR
- 3on3 FreeStyle
- Aegis Wing
- APB Reloaded
- Apex Legends
- Armored Warfare
- Battle Ages
- Battle Islands
- Battle Islands: Commanders
- Bless Unleashed
- Brawlhalla
- Call of Duty: Warzone
- Crackdown
- Crackdown 2
- Crimson Alliance
- Crossout
- CRSED: F.O.A.D.
- Darwin Project
- Dauntless
- DC Universe Online
- Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters
- Dead or Alive 6: Core Fighters
- Defiance 2050
- Destiny 2
- Doritos Crash Course
- Dungeon Defenders II
- Enlisted
- Eternal Card Game
- Family Game Night
- Fishing Planet
- Fortnite
- Galaxy Control: Arena
- Gems of War
- Happy Wars
- Harm's Way
- Hawken
- Hyper Scape
- Killer Instinct
- Korgan
- Minion Masters
- Neverwinter
- Outriders (Demo)
- Paladins
- Path of Exile
- Phantasy Star Online 2
- Phantom Dust
- Pinball FX2
- Prominence Poker
- Realm Royale
- Rec Room
- Resident Evil Revelations 2
- ROBLOX
- Rocket League
- Rogue Company
- Skyforge
- SMITE
- Spacelords
- Spellbreak
- Star Trek Online
- Techwars Global Conflict
- TERA
- The Four Kings Casino and Slots
- Too Human
- Trove
- Vigor
- War Thunder
- Warface
- Warframe
- World of Tanks
- World of Warships: Legends
- Yaris