Xbox, İngiltere milli futbol takımının ve Wembley Stadyumu'nun resmi ortağı oldu

Xbox YouTube kanalından duyurulan habere göre, İngiltere milli futbol takımı, Wembley Stadyumu ve St George's Park eğitim kompleksi ile anlaşma imzalandı.

Oyun konsollarının spor dünyasına etkisini sol yıllarda hissediyoruz. Oyun konsolları ve futbol takımlarının iç içe olduğu aşikar. Xbox oyun konsolu tarafından ortaya çıkan son habere göre ise, futbol takımlarıyla resmi bir anlaşma imzalandı.

XBOX İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI İLE ANLAŞTI

Xbox resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoya göre, İngiltere milli futbol takımı, Wembley Stadyumu ve St George's Park eğitim kompleksi ile anlaşma imzalandığını duyuruldu. Açıklama Dünya Kupası eleme maçı olan İngiltere - Macaristan maçı öncesinde geldi ve 2 Eylül'de oynanan maçta ise bu ortalık sahaya yansıdı..

Popüler oyun konsolu Xbox'ın, futbol dünyasının ikonik stadyumlarından Wembley Stadyumu ile anlaşması ve İngiltere milli futbol takmıının resmi ortağı olması, yakında gerçekleşecek birçok etkinliğin habericisi niteliğinde.

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