Xbox, İngiltere milli futbol takımının ve Wembley Stadyumu'nun resmi ortağı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Xbox, İngiltere milli futbol takımının ve Wembley Stadyumu'nun resmi ortağı oldu

Xbox, İngiltere milli futbol takımının ve Wembley Stadyumu'nun resmi ortağı oldu
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Xbox YouTube kanalından duyurulan habere göre, İngiltere milli futbol takımı, Wembley Stadyumu ve St George's Park eğitim kompleksi ile anlaşma imzalandı.

Oyun konsollarının spor dünyasına etkisini sol yıllarda hissediyoruz. Oyun konsolları ve futbol takımlarının iç içe olduğu aşikar. Xbox oyun konsolu tarafından ortaya çıkan son habere göre ise, futbol takımlarıyla resmi bir anlaşma imzalandı.

XBOX İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI İLE ANLAŞTI

Xbox resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoya göre, İngiltere milli futbol takımı, Wembley Stadyumu ve St George's Park eğitim kompleksi ile anlaşma imzalandığını duyuruldu. Açıklama Dünya Kupası eleme maçı olan İngiltere - Macaristan maçı öncesinde geldi ve 2 Eylül'de oynanan maçta ise bu ortalık sahaya yansıdı..

Popüler oyun konsolu Xbox'ın, futbol dünyasının ikonik stadyumlarından Wembley Stadyumu ile anlaşması ve İngiltere milli futbol takmıının resmi ortağı olması, yakında gerçekleşecek birçok etkinliğin habericisi niteliğinde.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Gülben Ergen Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Cristiano Ali Öztürk Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Xbox, İngiltere milli futbol takımının ve Wembley Stadyumu'nun resmi ortağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:03:35. #1.15#

title