Ağustos ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar duyuruldu!
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Ağustos ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar duyuruldu!

Ağustos ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ağustos ayının son iki haftasında bulut oyun hizmeti Xbox Game Pass'e eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Xbox Game Pass Ağustos ayı takvimi listesi!

Xbox Game Pass, önümüzdeki haftalarda Xbox Game Pass'e eklenecek olan NBA 2K21, Need For Speed ve Star Wars gibi dokuz oyundan oluşan bir liste yayınladı.

Xbox Game Pass kütüphanesinden birkaç oyun Game Pass'ten ayrılsa bile, bulut oyun hizmeti her ay büyümeye devam ediyor. Microsoft, Ağustos ayının ortasında PC ve konsollar içineklenecek yeni oyunları oyunseverler ile paylaştı. Twelve Minutes, Humankind ve Pyschonauts 2 gibi birçok oyun Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Ayrıca Cloud kullanıcıları için de yeni oyunlar geliyor.

Xbox Game Pass resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla önümüzdeki haftalarda bulut sistemine konsollar ve PC dahil olmak üzere 9 yeni oyunun ekleneceği doğrulandı. İşte, Ağustos ayında gelecek yeni oyunların listesi...

AĞUSTOS AYINDA EKLENECEK OYUNLARIN LİSTESİ

17 Ağustos

  • Humankind (PC)
  • Need for Speed Heat (Cloud) EA Play
  • Star Wars Battlefront 2 (Cloud) EA Play
  • Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud) EA Play

19 Ağustos

  • Train Sim World 2 (Cloud, konsol, ve PC)
  • Twelve Minutes (Cloud, konsol, ve PC)
  • Recompile (Cloud, konsol, ve PC)

25 Ağustos

  • Psychonauts 2 (Cloud, konsol, ve PC)

26 Ağustos

  • Myst (Cloud, konsol, ve PC)

AĞUSTOS AYINDA KALDIRILACAK OYUNLARIN LİSTESİ

31 Ağustos

  • NBA 2K21 (Konsol)
  • Blair Witch (PC, Konsol)
  • Double Kick Heroes (PC, Konsol)
  • Stranger Things 3: The Game (PC, Konsol)
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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