Xanthos ve Letoon Antik Kentleri Ziyaretçilere Hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Muğla ile Antalya sınırındaki Fethiye ilçesine bağlı Kınık köyü sınırları içerisinde bulunan ve düzenleme çalışmaları yapılan Xanthos Antik Kentinin 2018'de, Letoon Antik Kentinin de gelecek ay ziyarete hazır hale geleceği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un hassasiyetle üzerinde durduğu, Türkiye'nin antik kentlerinde sürdürülen çalışmalar hızla bitiriliyor.



Kurtulmuş'un geçen aylardaki ziyaretlerinde yerinde yapılan tespitler doğrultusunda antik kentlerdeki çalışmalar hız kazandı.



Antik çağın en önemli merkezlerinden Xanthos ve Letoon antik kentleri oluşturulacak karşılama merkezleriyle çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.



Bakan Kurtulmuş'un göreve gelişinden sonra ihaleye çıkarılarak düzenleme çalışmalarına başlanılan Xanthos Antik Kenti 2018'de bitirilerek ziyarete hazır hale getirilecek. Diğer bir antik kent Letoon ise yenilenmiş yüzüyle gelecek ay içerisinde ziyaretçileriyle buluşacak.



Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan karşılama merkezleriyle ziyaretçilere daha keyifli ve kolay bir gezi imkanının sunulacağı antik şehirlerde, alanların tanıtımını sağlayacak sinevizyon bilgilendirme salonu, otopark, market, kafe, hediyelik eşya satış birimleri ve yürüme yolları oluşturulacak.



Antik dönemin dini merkezlerinden Letoon Antik Kentindeki çalışmalar 2,8 milyon liraya, 2018 yılı turizm sezonuna yetiştirilmeye çalışılan Xanthos Antik Kentindeki çalışmalar ise 4,3 milyon liraya tamamlanacak.



Xanthos-Letoon antik kentleri UNESCO Dünya Mirası



Antik çağlardan itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Xanthos ve Letoon antik kentleri, birlikte değerlendirilerek, 1988'de UNESCO Dünya Miras Listesine girdi.



Muğla ile Antalya sınırındaki Fethiye ilçesine bağlı Kınık köyü sınırları içerisinde bulunan Xanthos Antik Kenti ve yine ona komşu konumda bulunan, 4 kilometre uzaklıktaki Letoon Antik Kenti çağının en önemli merkezleri arasında yer alıyor.



Likya Uygarlığının en önemli idari merkezi olan Xanthos Antik Kenti, milattan önce ikinci yüzyılda başkent olarak kullanıldı. Likya dönemi dikme mezar taşları ile kaya mezarlarının bugüne ulaştığı antik şehirde, erken dönem Hristiyanlığının örneği olan kilise ve antik tiyatro kalıntıları da bulunuyor.



Likya Medeniyetinin dini merkezi Letoon Antik Kenti ise tapınak mimarisinin en kutsal yapılarına sahip. Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınakların bulunduğu Letoon Antik Kenti'nden bugüne ulaşan kalıntılar arasında Roma Tiyatrosu ile bir de çeşme tarihe ışık tutuyor.