XANTARES ameliyat oluyor!

Geçmiş olsun (.xantarescsgo)!

Ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden CS: GO oyuncusu İsmailcan Dörtkardeş namı diğer XANTARES ameliyat oluyor.

Başarılı oyuncu kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yarın ameliyat olacağını takipçilerine duyurdu.

XANTARES yayınlarında sıklıkla ellerinin terlediğinden bahsettiğini neredeyse hepimiz biliyoruz. Yaşadığı el terlemesi problemi nedeniyle daha önce iki kez ellerine botox yaptıran oyuncu durumun geçmediğini ve hala aynı olduğunu belirtti. Ayrıca yaptırdığı botox müdahalesinin acılı olduğunu da belirterek ameliyat olacağını duyurdu. XANTARES'in yaptıracağı ameliyat ile el terlemesi sorununun kesin olarak çözülmesi bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak XANTARES'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!

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Kaynak: Playerbros