Wushu sporcusu Mervenur, şampiyonluk madalyasını doktoruna hediye etti

SİVAS'ta, 15 yıldır wushu sporu ile ilgilenen, 5 Avrupa ve 60 Türkiye şampiyonluğu bulunan Mervenur Dama (20), bir süre önce yaşadığı sakatlık nedeniyle sol dizinden ameliyat oldu. Dama, ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Zekeriya Öztemür'a son Türkiye şampiyonluğundan altın madalyasını hediye etti.

Kentte yaşayan Abdulkadir ve Nurhan Dama çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Mervenur Dama, 5 yaşında wushu eğitimi almaya başladı. Bir süre sonra yarışmalara katılan Dama, 15 yılda wushu sporunun farklı dallarında 60 kez Türkiye, 5 kez Avrupa şampiyonu olurken, 1 kez de Dünya Çocuk Oyunları 3'üncüsü oldu. Türkiye Wushu Milli Takımı'nda da yer alan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dama'nın sol dizinde, 15 gün önce antrenman yaparken menisküs yırtığı meydana geldi. Dama, sakatlığı sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'na başvurdu. Burada Prof. Dr. Zekeriya Öztemür'a muayene olan Dama, ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından Dama'nın dizindeki yırtık dikildi. Dama, ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Öztemür'e 2017 yılında Antalya'da kazandığı Türkiye şampiyonluğu madalyasını hediye etti.

'BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, "Mervenur takip ettiğimiz bir sporcumuz, dizinde bir menisküs yırtığı şikayeti vardı. Başarılı bir operasyon geçirdi. İnşallah birkaç ay sonra daha başarılı bir şekilde spora döneceğini tahmin ediyoruz. Madalya ile beni çok çok mutlu etti. Bu madalyayı alıp almamayı düşündüm ama annesi almazsam Mervenur'un çok üzüleceğini söyledi. Onu odamın en güzel yerinde saklayacağım ama ondan daha büyük başarılar bekliyoruz. Tedavisi devam edecek. Zaten kendisi fizyoterapi öğrencimiz, aynı zamanda fizyoterapist olacak. Yakında kendi tedavisini birlikte yapacağız. Hem meslektaşımız hem de sporcumuz. İnşallah daha güzel yerlere gelecek" dedi. 'ÜZÜCÜ SAKATLIK GEÇİRDİM'

Mervenur Dama ise "Yaklaşık 15 senedir Türkiye Wushu Milli Takımı'ndayım. Üzücü bir sakatlık geçirdim. Tabi iyi bir doktor olduğunu bildiğim için gönül rahatlığı ile Zekeriya beye ameliyat oldum. İnşallah bundan sonra da iyileşip, güzel başarılar elde edeceğim. En son yarışmada kazandığım madalyayı hocama taktim ettim. O da odasında saklayacağını söyledi ve beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI