World War ne demek? WorldWar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen World War kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, World War anlamı ne? World War ne demek?

WORLD WAR NE DEMEK?

World War, İnfilizce Dünya Savaşı anlamına gelemdktedir:

WW3, WWIII , Word War 3. : 3. Dünya Savaşı demektir.

Haberler.com - Gündem