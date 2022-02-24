World War ne demek? WorldWar anlamı ne?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan World War, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, World War ne demek? World War anlamı ne? İşte, World War kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen World War kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, World War anlamı ne? World War ne demek?
WORLD WAR NE DEMEK?
World War, İnfilizce Dünya Savaşı anlamına gelemdktedir:
WW3, WWIII , Word War 3. : 3. Dünya Savaşı demektir.
Haberler.com - Gündem