Windows'un Alternatifi Debian İşletim Sisteminin 10 Buster Sürümü Yayınlandı

Günümüzde işletim sistemlerinin orijinal lisans anahtarları dolar bazlı olmaları sebebiyle son kullanıcı tarafından neredeyse karşılanamayacak hâle geldi. Bazı durumlarda satın alınan bilgisayardan dahi daha pahalı olan işletim sistemleri için tamamen ücretsiz alternatif işletim sistemleri de üretiliyor.

1993 yılında tasarlanan ve 1996 yılında piyasaya ilk çıkışını gerçekleştiren Debian işletim sistemi, tamamen ücretsiz işletim sistemlerinin en popülerleri arasında. Bugün ise Debian'ın Buster isimli 10. sürümü son kullanıcının kullanımına sunuldu.

Küçük bilgisayar Raspberry Pi'a ve dahasına yüklenebilen Debian 10 Buster, sayısız performans iyileştirmesi ve sistem geliştirmesini bünyesinde barındırıyor. İki yıldır geliştirilmekte olan Buster işletim sistemine en az önümüzdeki 5 yıl boyunca güncelleme desteği sunulacağı söyleniyor.

Gnome 3.30 (Wayland bazlı) ile çalıştığı belirtilen Debian 10 Buster'ın Cinnamon 3.8, KDE Plasma 5.14, Mate 1.20, Xfce 4.12 ve dahasını desteklediğine de değiniliyor. Bir önceki sürüme göre %62 oranında yenilenen paketler ise şu şekilde.

Apache 2.4.38, BIND DNS Server 9.11, Chromium 73.0, Emacs 26.1, Firefox 60.7, GIMP 2.10.8i GNU Compiler Collection 7.4 ve 8.3, GnuPG 2.2 Golang 1.11, Inkscape 0.92.4, LibreOffice 6.1, Linux 4.19 serisi, MariaDB 10.3, OpenJDK 11, Perl 5.28, PHP 7.3, PostgreSQL 11, Python 3 3.7.2, Ruby 2.5.1, Rustc 1.34, Samba 4.9, systemd 241, Thunderbird 60.7.2, Vim 8.1.