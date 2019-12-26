: Wikipedia açılıyor mu? Wikipedia ne zaman açılacak? Wikipedia açıldı mı?

26.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:29

Dünyanın en büyük ansiklopedisi olarak gösterilen Wikipedia 2 yıl önce erişime kapatılmış ve bugüne kadar adli süreç devam etmişti. Bugün toplanan Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali olarak saydı ve Wikipedia'nın erişime açılması yönünde karar verdi. Wikipedia ne zaman açılacak? Wikipedia açıldı mı?

OY ÇOKLUĞUYLA WİKİPEDİA'NIN AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda, bugün ele alındı. Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla Wikipedia'nın erişime engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Bu karar sonrası Nisan 2017'den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak.

WİKİPEDİA NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Wikipedia'ya 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesine karar verdi. Gerekçe olarak Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması gösterildi. Karar, 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre alındı. Erişim engeli tedbiri daha sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla onandı. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının gerekçesinde, Türkiye'yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırılmaması nedeniyle yasak konduğu vurgulandı. Kararda söz konusu iki içeriğin kaldırılması durumunda Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılacağı da kaydedildi. Ancak bugüne kadar bu içerikler kaldırılmadığı için Wikipedia'ya yönelik erişim engeli de kaldırılmamıştı.

WİKİPEDİA NE ZAMAN AÇILACAK?

Wikipedia, önümüzdeki gümlerde erişime açılacak.

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