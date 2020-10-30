Wifi şifre kaldırma nasıl yapılır?

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası iletişim problemleri yaşandı. Telekomünikasyonda yaşanan aksama sonrasında internet üzerinden ulaşım sağlanmaya çalışılması üzerine wifi şifresi kaldırma aranan konulardan biri oldu. Peki, wifi şifresi nasıl kaldırılır?

İzmir'de yaşanan deprem sonrası telefon hatlarında aksamalar meydana geldi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden veya Whatsapp üzerinden iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. İnterneti olmayan kişiler için bir kolaylık yapmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları wifi ağlarındaki şifrelerin kaldırılması sayesinde daha fazla kişinin internete ulaşabileceğini belirtti. Peki, Wifi şifre kaldırma nasıl yapılır?

WIFI ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?

Wifi şifresi kaldırma işlemi en kolay olarak şu şekilde yapılır:

Tarayıcıyı açın.

192.168.2.1 veya 192.168.1.1 yazın.

ID ve şifre kısmına " admin " yazın. (Eğer olmazsa şifre kısmına " ttnet " yazın.)

Panelde çıkan sonuçlardan "wlan - wifi ayarları"na tıklayın.

Parolayı silin ve kaydet tuşuna basın.