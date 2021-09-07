Widget'lar düğmesi Windows 11'den nasıl kaldırılır?

Windows 11'i temizleyebilir ve Widget'lar hiç var olmamış gibi davranabilirsiniz.

Windows 11'de Widget'lar çekmecesi çok büyük. Ama ya Widget'ları istemiyorsanız? Tamamen kaldıramayabilirsiniz, ancak sadece birkaç kolay adımda Görev Çubuğunuzdaki Widget'lar düğmesinden kurtulabilirsiniz.

Aslında, Arama simgesini ve hatta Görev Görünümünü kullanmazsanız, bu simgeleri Görev Çubuğunuzdan da kaldırabilirsiniz. İşte nasıl yapılacağı.

Widget'lar, haberleri, hava durumunu, spor skorlarını ve hisse senedi fiyatlarını önceden seçen ve bunları ekranınızın altında bulunan küçük bir widget'ta toplayan Windows 10 özelliği olan News & Interests'in Windows 11'in yeniden başlatılmasıdır. (Windows 10'da Haberler ve İlgi Alanları, Görev Çubuğunuzdaki sıcaklık ve hava durumunu görüntülerken, Windows 11'de göstermez.)

Ancak Windows 11'de, Widget'lar düğmesine tıklamak, ekranınızın sol tarafından büyük bir Widget çekmecesini dışarı kaydırır ve en son sürümde bir arama penceresi ile tamamlanır. Hava durumu, yerel trafik, Microsoft Yapılacaklar listeleriniz, OneDrive'daki fotoğraflarınız, spor ve e-sporlar, hisse senedi izleme listeniz ve ipuçları var. Bazıları için çok büyük ve iğrenç gelebilir.

Neyse ki, Widget'lar düğmesinden kurtulmanın iki kolay yolu var.

Windows 11'den Widget'lardan nasıl kurtulurum?

İlk yol son derece basittir: Görev Çubuğunuzdaki Widget'lar düğmesine sağ tıklayın ve ardından Görev Çubuğundan Kaldır'a tıklayın. Puf! Gitti.

İkinci yol, Görev Çubuğunun kendisine sağ tıklayıp Görev Çubuğu ayarlarını seçmektir. Ardından, üç geçiş göreceğiniz Windows 11 Ayarlar menüsüne (Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu) yönlendirileceksiniz: biri Arama için, biri Görev Görünümü için ve diğeri Widget'lar için. Bunlardan herhangi birini veya tümünü kapatabilirsiniz ve bu düğmeler de Görev Çubuğunuzdan kaybolacaktır.

Yalnızca birkaç tıklamayla Widget'ları Windows 11'den sonsuza kadar yasaklayabilirsiniz.

Kaynak: Tekmoloji