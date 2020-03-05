When Lambs Become Lions Filmi
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When Lambs Become Lions Filmi

When Lambs Become Lions filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. When Lambs Become Lions filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01
When Lambs Become Lions Filmi

ormanlarında, küçük bir fildişi tüccarının büyük şirketler karşısında ayakta kalmak mücadelesinin ele alındığı belgeselin yönetmenliğini Jon Kasbe yapıyor.

Yönetmen: Jon Kasbe

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: When Lambs Become Lions

Yapımcı Firma: The Documentary Group

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 79 dk.

Dağıtıcı Firma: Oscilloscope Laboratories

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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