When Lambs Become Lions Filmi
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Kenya ormanlarında, küçük bir fildişi tüccarının büyük şirketler karşısında ayakta kalmak mücadelesinin ele alındığı belgeselin yönetmenliğini Jon Kasbe yapıyor.
Yönetmen: Jon Kasbe
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: When Lambs Become Lions
Yapımcı Firma: The Documentary Group
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 79 dk.
Dağıtıcı Firma: Oscilloscope Laboratories
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com