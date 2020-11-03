WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek
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WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek

03.11.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:05
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek

Popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor. Arkadaşınıza attığınız mesajlar 7 gün sonra tamamen silinecek.

WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak.

DAHA ÖNCE GÖNDERDİĞİNİZ MESAJLARI ETKİLEMİYOR

Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolacak.

Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez. Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

7 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE MESAJ KAYBOLUYOR

Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir. Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar. Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

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