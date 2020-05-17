WhatsApp'ta 50 Kişilik Görüntülü Konuşma Yapılabilecek! Facebook'un yeni uygulaması Messenger Rooms, şimdi de WhatsApp uygulamasına ekleniyor. Facebook, WhatsApp'ta 50 kişilik görüntülü sohbet yapma olanağı sağlayacak.

Facebook'un yeni uygulaması Messenger Rooms, şimdi de WhatsApp uygulamasına ekleniyor. Facebook, WhatsApp'ta 50 kişilik görüntülü sohbet yapma olanağı sağlayacak.

WhatsApp 50 Kişilik Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz dönemlerde WhatsApp'ı da bünyesine katan Facebook, kapsamlı ağını genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Facebook tarafından Koronavirüs sonrasında geliştirilen Facebook Messenger Rooms uygulaması sayesinde görüntülü sohbet yapmak mümkün.

Bu uygulama korona döneminde artan görüntülü konuşma ihtiyacını gidermeye yönelik piyasaya çıktı. 50 kişi ile aynı anda görüntülü ve sesli sohbet yapmaya imkan sağlayan Messenger Rooms, artık WhatsApp'a da gelecek. WhatsApp'a eklenecek bu yeni özellik şimdilik sadece Android tabanlı cihazlarda olacak. O da yine şu anlık Beta sürümünde. Yani cihazınıza WhatsApp'ın 2.20.163 beta sürümünü kurmanız gerekiyor.

WhatsApp'ta bulunan bir kategoriye eklenen Rooms, o kısımdan görüntülü sohbet yapmaya olanak sağlayacak. Zaten WhatsApp'ta görüntülü sohbet var derseniz; Şu anda uygulama üzerinden sadece 4 kişi aynı anda görüntülü konuşabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar 4 kişilik olan görüntülü sohbet kapasitesini 50'ye kadar uzatabilecek. Bakalım Facebook bu özelliği beta programından ne zaman çıkaracak.