Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü Mesajlaşma devi Whatsapp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. 14 Temmuz Salı akşamı popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp WEB bağlantısında kopukluk hatası verdi. Sorunun Whatsapp sunucularındaki geçici sorundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Anlık mesajlaşma programı Whatsapp'ta bu akşam saatlerinde bağlantı sorunu yaşandı. Saat 22:30 sonrasında, dünya genelinde binlerce kullanıcı Whatsapp çöktü raporu vererek diğer kullanıcılar ile paylaştı. Whatsapp'ta mesajlar, fotoğraf ve video gönderilemiyor. Whatsapp ve Whatsapp Web kullanıcılarının yaşadığı sorunlar üzerine Whatsapp çöktü mü sorusuyla Twitter'da da konuşulmaya başlandı.

WHATSAPP NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Bazı kullanıcıların Whatsapp erişiminde zorlandığı mesajların gitmediği ve sıkça kopukluk yaşandığını bahsederek bu uygulamanın çalışmadığını belirtiyor. İnternet aramalarına bakıldığında 'Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor' sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Whatsapp'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı ancak sorunun sunuculardaki geçici bir sorundan kaynaklandığı düşünülüyor.

SORUN NEREDE YAŞANIYOR?

Latin Amerika, Güney Asya ve Türkiye'yi kapsayan sorun ile ile ilgili, bu bölgede yaşayan kullanıcılar dakikalar içerisinde, on binlerce mesaj paylaştı.