What ne demek? What nedir, ne anlama gelir? What Türkçe ne demek?
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What ne demek? What nedir, ne anlama gelir? What Türkçe ne demek?

13.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:33
What ne demek? What nedir, ne anlama gelir? What Türkçe ne demek?

What ne demek? What nedir, ne anlama gelir vatandaşlar tarafında merak edilen kelimeler arasında. What Türkçe ne demek, çevirisi nedir arananlar arasında. Şaka amaçlı sonsuz döngüye sokulan "What ne demek" esprisine maruz kalanlardansanız doğru yerdesiniz. İşte detaylar...

Genellikle şaka amaçlı söylenen "What ne demek" sorusunun gerçek manada cevabını bilmeyenler olabilir. Bunun için sizlere what ne anlama gelir onu yazacağız.

WHAT NE DEMEK?

What, İngilizce bir kelimedir. Türkçe'si "Ne" demektir. 'Ne' kelimesinin dilimizde birçok anlamı ve kullanım yeri mevcuttur. 'Ne' kelimesi yeri geldiğinde sıfat, yeri geldiğince zamir ve zarf olarak kullanılabiliyor.

What kelimesinin birkaç farklı anlamı bulunmaktadır. Kullanıldığı yere göre farklı anlamlar barındırabilir. What kelimesinin ne manaya geldiği şu şekilde açıklanmaktadır:

- Ne (Sıfat olarak kullanılır)

- Ne kadar

- Hangi, ne, neyi, neleri ( Zarf olarak kullanılır)

- Şaşkınlık belirtir.

- Bazen İngilizcede what kelimesi ile başlayan cümleler Türkçe bir cümle içerisinde fiil içinde belirlenebilir.

What kelimesi yanına aldığı kelimeler ile farklı anlamlara gelmektedir. ''What a'' şeklinde yazılan bir cümlede Nasıl anlamına gelir. Diğer bir örnek ise ''What a Beauty'' kelimesidir. Burada What kelimesi soru olarak kullanılmaz. Buradaki anlamı ne güzel, çok güzel manasına gelmektedir.

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