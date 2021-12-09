Western Union PTT'den alınır mı? Western Union gerekli belgeler nedir?

Western Union Ptt'den alınır mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gönderilen veya yurt dışından Türkiye'ye gönderilen herhangi bir para, anında Western Union sistemine düşmekte, bu nedenle çok tercih edilmekte. Gönderici taraftan, tarafınıza iletilen MTCN numarasıyla da hemen parayı çekebilmeniz mümkündür.

WESTERN UNION PTT'DEN ALINIR MI?

PTT resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 2004 yılından beri PTT'deWestern Union Yurtdışı Para Transfer Hizmeti sunulmaktadır.

Dünya genelinde 200'den fazla ülkede yaygın, güvenilir ve dakikalar içinde para transferi yapabileceğiniz kolay para gönderme - alma servisi Western Union'a4.000'i aşkın PTT iş yerimizden kolayca ulaşabilirsiniz.

Western Union havaleleri için alınacak kabul ücretleri "Ücret tarifeleri listesi"nde belirtilmiştir.

ÜCRET LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

WESTERN UNION'DA PARAYI ALMAK İÇİN KABUL EDİLEBİLİR BELGELER NEDİR?

Kişiler geçerli kimlik belgesini ibraz etmelidir:

Pasaport;

Nüfus Cüzdanı;

veya Fotoğraflı Sürücü Belgesi;

TC vatandaşı olmayanlar için ise:

pasaport;

ya da Daimi Oturma İzni Kimliği;

ya da AB Kimlik kartı + Mavi Kart/Gümrük Giriş Çıkış Formu ya da Geçici Korumaya Tabi Yabancı Kimlik Kartı olmalıdır).

Geçerli sayılan kimlikler Türkiye MASAK kuralları ve yönetmeliklerine tabidir

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