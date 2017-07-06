Wesley Sneijder, Sosyal Medyada Galatasaray'ı Sildi

Galatasaray ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdüren Wesley Sneijder'den şok bir hamle geldi. Taraftarın sevgilisi olan Hollandalı, sosyal medyadan Galatasaray ile ilgili tüm bilgileri sildi.

Galatasaray hesabını ise hala takipte tutan yıldız oyuncunun bu hareketi, "Galatasaray'dan kesin olarak ayrıldı" yorumlarını beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı kulüp ve Sneijder'in menajeri Guido Albers'in karşılıklı görüşmesinde taraftar uzlaşıya varamamıştı.

PARA VE BONSERVİSİ İSTEDİ

Sneijder cephesi, yıllık ücreti olan 4.5 milyon Euro'yu artı bonservisini isterken yönetim de Hollandalı'nın aldığı disiplin cezalarını talep etti. Karşılıklı anlaşmazlıklardan dolayı görüşme ertelendi.

Sneijder'in bu son hareketi yıldız oyuncunun Galatasaray'ı kafasında sildiğinin işareti oldu.