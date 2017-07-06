Wesley Sneijder, Ayrılmak İçin Galatasaray'dan Parasının Tamamını İstedi

Galatasaray ile Wesley Sneijder'in yolları kötü ayrılıyor. Cim-Bom'da Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili büyük önem taşıyan zirveden uzlaşı yerine krizi daha da derinleştirecek restleşme yaşandı.

Önceki gece İbiza'daki tatiline son verip menajeri Guido Albers ile beraber İstanbul'a gelen Hollandalı futbolcu Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'de yapılan zirvede kabul edilmesi zor şartlar sundu.

Galatasaray adına Başkan Dursun Özbek ile Sportif Direktör Cenk Ergün ve kulüp avukatı Levent Polat sabah gerçekleşen toplantıda yer aldı. Sneijder cephesinde ise Menajeri Albers ve avukatı hazır bulundu.

"PARAMI VERİN, GİDEYİM"

Sneijder ilk tur yapılan zirvede "Eğer istenmiyorsam paramın tamamını verin (4.5 milyon Euro)" dedi. Başkan Dursun Özbek buna şiddetle karşı çıkarak, "Öyle şey olmaz. Bu taraftarın sana gösterdiği sevginin karşılığı bu olmamalı. Oynamadan nasıl 4.5 milyon Euro istersin" dediği öğrenildi.

GALATASARAY: ALACAĞIN PARADAN CEZAYI DÜŞELİM

Sportif direktör Cenk Ergün'ün de son iki senede Hollandalı yıldıza disiplin yönetmeliği çerçevesinde kesilen toplamda 3.2 milyon Euro'luk cezayı hatırlatarak, "Alacağın paradan bunu düşelim. Kalan 1.3 milyon Euro üzerinde pazarlıkları sürdürelim" diyerek pazarlığa yeni bir boyut kazandırdı.

Sonuçta ilk gün taraflar karşılıklı olarak hamlelerde bulunurken sonuç çıkmadı. Bugün yapılacak ikinci görüşmede fotoğrafın netleşmesi bekleniyor.

(Skorer)