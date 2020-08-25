Wendy Filmi Wendy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wendy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Peter Pan hikayesinin yeni bir beyaz perde uyarlaması olan filmde, Wendy'nin yaşamı ele alınıyor. Zamanın akmayıp, yaşlanmanın engellendiği gizemli bir adada kaybolan Wendy, kendisini büyük bir maceranın içinde bulur. Wendy, burada ailesini, özgürlüğünü ve gençliğin neşeli ruhunu büyümenin ölümcül tehlikesinden kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.

Yönetmen: Benh Zeitlin

Senaryo: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin

Oyuncular: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin Naquin

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Wendy

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 111 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.11.2020

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Kaynak: InterSinema.com