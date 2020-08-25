Wendy Filmi
Wendy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Wendy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Peter Pan hikayesinin yeni bir beyaz perde uyarlaması olan filmde, Wendy'nin yaşamı ele alınıyor. Zamanın akmayıp, yaşlanmanın engellendiği gizemli bir adada kaybolan Wendy, kendisini büyük bir maceranın içinde bulur. Wendy, burada ailesini, özgürlüğünü ve gençliğin neşeli ruhunu büyümenin ölümcül tehlikesinden kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.
Yönetmen: Benh Zeitlin
Senaryo: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin
Oyuncular: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin Naquin
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Wendy
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 111 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.11.2020
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Kaynak: InterSinema.com