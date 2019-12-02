Wendy Filmi

02.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:58

Klasikleşen Peter Pan hikayesinin beyaz perde uyarlaması olan film, Wendy'nin yaşamına odaklanıyor. Zamanın akmayıp, yaşlanmanın engellendiği gizemli bir adada kaybolan Wendy, kendisini büyük bir maceranın içinde bulur. Wendy, burada ailesini, özgürlüğünü ve gençliğin neşeli ruhunu büyümenin ölümcül tehlikesinden kurtarmak için savaşmak zorunda kalır.

Yönetmen: Benh Zeitlin

Senaryo: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin

Oyuncular: Shay Walker, Tommie Lynn Milazzo

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Wendy

Yapımcı Firma: Court 13 Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Court 13 Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Wendy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com