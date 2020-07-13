Wayfair Olayı Nedir? Wayfair Ne Demek Sosyal Medya Ayakta! #Wayfair Wayfair ne demek? Wayfair olayı nedir? Ünlü e-ticaret sitesi Wayfair, büyük suçlamalar ile gündemde! İşte " Wayfair olayı nedir? " sorusunun cevabı.

Wayfair ne demek? Wayfair olayı nedir? Ünlü e-ticaret sitesi Wayfair, büyük suçlamalar ile gündemde! İşte " Wayfair olayı nedir? " sorusunun cevabı.

Wayfair Ne Demek? Wayfair Olayı Nedir?

ABD'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Wayfair hakkında sosyal medyada çok büyük bir iddia ortaya atıldı. Wayfair'in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi. Sitede satışa çıkarılan ürünlerin isimleri ve yüksek fiyatları tartışmalara neden oldu.

İlk olarak Reddit'te ortaya çıkan bu iddia sonrasında tüm sosyal medya platformlarında gündem oldu. Şu anda #Wayfair hastagi Twitter Türkiye gündeminde de 1. sıraya yerleşti.

Wayfair tarafından ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yapıldı. Newsweek, şirket yetkililerine ulaştı. Şirket yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık"

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Sitemiz üzerinden en güncel teknoloji haberlerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir