Watford - QPR maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
İngiltere Championship heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Watford - QPR maçı karşılaşması olacak. Futbolseverler Watford - QPR maçı hangi kanalda ve saat kaçta? merak ediyor.
İngiltere Championship'teWatford - QPR maçı karşılaşması hangi kanalda, saat kaçta olacağı belli oldu? PekiWatford - QPR maçı hangi kanalda? Saat kaçta? cevabı sizlerle.
WATFORD - QPR MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Championship Watford - QPR maçı, Watford'da Vicarage Road'da gerçekleşecek.Watford - QPR maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca,Watford - QPR maçı Digiturk Kanal 80, , Kablo TV 235 ve web üzerinden izlenebilecek.
WATFORD - QPR MAÇI SAAT KAÇTA?
1 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek olan İngiltere Championship Watford - QPR maçı Türkiye saatiyle, 22:45'de başlayacak.