Watch Dogs: Legion multiplayer modu konsollar için geldi
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Watch Dogs: Legion multiplayer modu konsollar için geldi

10.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:48
Watch Dogs: Legion multiplayer modu konsollar için geldi

Watch Dogs: Legion multiplayer modu, tüm konsollarda yayına çıktı. Dünyanın en sevilen hacker oyunlarından birisi olan Watch Dogs'un son dönemde multiplayer modunun çıkması birçok kişi tarafından bekleniyordu.

Multiplayer modu ile çok konuşulan Watch Dogs: Legion hakkında Ubisoft, PC için de multiplayer modunun yakında geleceğini açıkladı. Ancak herhangi bir tarih vermedi.

Ubisoft: "Yepyeni Watch Dogs: Legion Online Modu'nu ücretsiz deneyimleyin. Arkadaşlarınızla ortak görevlerde oynayın, yeni Taktik Operasyonlara katılın ve Spiderbot Arena'da yarışın. Çevrimiçi bir ekip kurun ve Londra'yı geri almak için hazırlanın. Çevrimiçi Mod bugün konsollarda başlıyor; yakında PC'ye geliyor." dedi.

Ubisoft ekibi, oyunu konsol ve Stadia platformları için çıkartırken neden PC versiyonunu çıkartamadığı henüz belli değil. Umarız en kısa zamanda PC oyuncuları için de multiplayer modu yayınlanır.

Kaynak: Playerbros

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