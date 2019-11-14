Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi
Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor
14.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:46
Avustralya'nın dünyaca ünlü Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.
Opera sanatçısı Bryn Terfel, Wagner'in hüzünlü karakterlerinden Broadway müzikali "Güney Pasifik"e ve Galler'deki köklerine dönerek ünlü klasikleri icra ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com