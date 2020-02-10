Vuslat yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de Geçmişle Yüzleşme

10.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:19

"Vuslat"ta bu hafta neler olacak:

Kerem'in kavga görüntülerini servis etmesiyle iş dünyasındaki prestijini ve holdingin yönetim kurulu başkanlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Aziz, etrafını saran bu ihanet ağıyla daha fazla boğuşmak istemez ve pes etme noktasına gelir. Salih Baba Aziz'e verdiği sırla, ona mücadeleye devam etmesini telkin eder. Aziz, uğradığı haksızlıklara rağmen omuzlarındaki yükün altından kalkmaya çalışmaktadır.

Halasını katleden kişinin Tahsin olduğunu öğrenen Feride, gözünü karartıp çantasında sakladığı geçmişin kötü hatırasıyla birlikte Tahsin'in peşinden gider.

Tahsin, Kerem'in elindeki gerçek tutanağın polisin eline geçmesine engel olabilmek için hisselerini ona devretmek zorunda kalır. Hisselere karşılık tutanağı almayı beklerken Kerem'in hazırladığı kötü sürprizle karşı karşıya kalır. Tahsin, başına gelen sıkıntılardan sıyrılmaya çalışırken Feride'yle yüzleşir.

Kaynak: Bültenler