Vur Dibine şarkı sözleri! Bahadır & Eli Türkoğlu feat. Şahin Ağasoy - Vur Dibine sözleri nelerdir?
Bahadır, Eli Türkoğlu ve Şahin Ağasoy'un birlikte çıkardıkları Vur Dibine şarkısı kısa sürede 300 bine yakın izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bahadır & Eli Türkoğlu feat. Şahin Ağasoy - Vur Dibine şarkı sözleri nelerdir? Vur Dibine sözleri haberimizde...
Bahadır & Eli Türkoğlu feat. Şahin Ağasoy - Vur Dibine şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Bahadır'a, müziği ise Eli Türkoğlu ve Şahin Ağasoy'a aittir.
VUR DİBİNE ŞARKI SÖZLERİ
Artık sevsen de sevmesen de bir
Bana gelsen de gelmesen de bir
Benim olsanda bana gelsen de
bana ölsen de ölmesen de bir
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Vur dibine dibine dibi dibi dibi dibi eğlencenin
En dibine dibine dibi dibi dibi dibi eğlencenin
İn dibine dibine dibi dibi dibi dibi eğlencenin
Çal dibine dibine dibi dibidibi dibi eğlencenin