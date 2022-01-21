Vur Dibine şarkı sözleri! Bahadır & Eli Türkoğlu feat. Şahin Ağasoy - Vur Dibine sözleri nelerdir?

Bahadır, Eli Türkoğlu ve Şahin Ağasoy'un birlikte çıkardıkları Vur Dibine şarkısı kısa sürede 300 bine yakın izlenme ve 8 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bahadır & Eli Türkoğlu feat. Şahin Ağasoy - Vur Dibine şarkı sözleri nelerdir? Vur Dibine sözleri haberimizde...

Bahadır & Eli Türkoğlu feat. Şahin Ağasoy - Vur Dibine şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Bahadır'a, müziği ise Eli Türkoğlu ve Şahin Ağasoy'a aittir.

VUR DİBİNE ŞARKI SÖZLERİ

Artık sevsen de sevmesen de bir

Bana gelsen de gelmesen de bir

Benim olsanda bana gelsen de

bana ölsen de ölmesen de bir

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Vur dibine dibine dibi dibi dibi dibi eğlencenin

En dibine dibine dibi dibi dibi dibi eğlencenin

İn dibine dibine dibi dibi dibi dibi eğlencenin

Çal dibine dibine dibi dibidibi dibi eğlencenin

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