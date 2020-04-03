Vuhan'da tünelin ucunda ışık göründü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Vuhan'da tünelin ucunda ışık göründü - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Aralık, Wuhan, Yaşam

Vuhan'da tünelin ucunda ışık göründü

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yeni vaka görülmemesi üzerine hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

03.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:04
Vuhan'da tünelin ucunda ışık göründü

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yeni vaka görülmemesi üzerine hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bazı dükkanlar yeniden açıldı, sokak satıcıları tezgahlarını kurdu; ancak kent hala dış dünyaya kapalı.Küresel salgına dönüşen koronavirüsün geçen Aralık ayında ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Uzun süre çok sıkı tedbirlerin uygulandığı ve salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilk uygulandığı kentte, caddelerde arabalar görülmeye başlanırken, bazı dükkanlar da yeniden müşterilerini ağırlıyor. Koronavirüse bağlı ülkedeki toplam can kaybının dörtte üçünün gerçekleştiği 11 milyonluk Vuhan'da bir süredir yeni vaka görülmemesi üzerine yetkililer şehir içindeki tedbirleri gevşetmeye başladı.

Bazı dükkanlar açıldı, pazar tezgahları kuruldu

Ocak ayında ölüm sessizliğinin hakim olduğu ve halkın sadece panik içinde gıda alışverişi yaptığı, ilaç almak için eczanelere gittiği kentte, şimdi sokaklarda yeniden hayat belirtisi var.

Yeniden dükkanını açan ancak sadece paket servis hizmeti veren bir kafe sahibi, "Şimdi mücadele etmezsek bu hayatta başka ne zaman mücadele etmeye değer" diye duygularını anlatıyor.

Sokak satıcıları da kentteki yerlerini almaya başladı. Maske ve eldiven takan satıcılar, kaldırımlarda kurdukları tezgahlarıyla sebze, meyve ve et satıyor.

Sokaktan alışveriş yapan Zhan Zongvu adındaki müşteri, "Süpermarketlere gitmeye çekiniyorum. Orada çok fazla insan var, oralarda çok fazla bulaşma oldu" dedi.

"Kimse iç mekanlara girmek istemiyor"

Sebze satıcısı Şie Lianning tezgahını açtığı mahallenin girişinde ateşlerinin kontrol edildiğini belirterek, "Satışlarımız fena değil. Burası kapalı yerlerden çok daha iyi. Kimse iç mekanlara girmek istemiyor, insanlar dışarıda alışveriş yapmak istiyor" diye konuştu. Virüsten hala korktuklarını belirten Vuhanlı satıcı, "Ama başka çaremiz yok. Ailemizin ekonomik yükü fazla" dedi.

Giriş-çıkışlar hala yasak

Ancak sokaklarına biraz hayat gelse de hala ülkenin geri kalanından izole halde, giriş-çıkışların yasak olduğu Vuhan'ın önündeki bu engelin ne zaman açılacağı ise belirsiz. Hükümetin yaptığı son açıklamaya göre, kente giriş-çıkışları serbest bırakmak şu aşamada salgın riskini artırabilir.

Ülke çapında anma töreni yapılacak

Diğer yandan Vuhan sakinleriyle beraber tüm Çin halkı Cumartesi günü ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 3 bin 322 kişi için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Yeni koronavirüsü Aralık ayında ilk tespit eden doktor Li Venliang da hastalığa yenik düşmüştü. Anma töreni sırasında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek ve sirenler çalınacak.

AFP,AP/GY,SSB

(c)


Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haber
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Haber
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haber
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Kartal'ın eski Belediye Başkanı Öz'ün malikanesinde yangın çıktı
Kartal'ın eski Belediye Başkanı Öz'ün malikanesinde yangın çıktı
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Özkaya Cahit Özkan Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guido Senia Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Vuhan'da tünelin ucunda ışık göründü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 21:08:01. #1.15#
title