Volkan Konak konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?

80'li yılların sevilen sesi, yayınladığı her kasedi ve plağı yok satan yeni bölümünde Volkan Konak'a konuk olacak olan Cengiz Kurtoğlu kimdir? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?