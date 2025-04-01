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Volkan Konak'ın vasiyeti nedir, mirasını kime bıraktı?

Volkan Konak'ın vasiyeti nedir, mirasını kime bıraktı?
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ölüm haberiyle ilgili KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi. Peki, Volkan Konak'ın vasiyeti nedir, mirasını kime bıraktı?

KKTC'de konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın yıllar önce açıkladığı vasiyeti yeniden gündem oldu. Konak "Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne" ifadelerini kullanmıştı. Volkan Konak'ın vasiyeti nedir, mirasını kime bıraktı?

VOLKAN KONAK'IN VASİYETİ NEDİR?

Volkan Konak yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklamıştı. Toprağa gömülmek istemeyen isteyen sanatçı bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon'a savrulmasını istemişti.

"NE OLUR BEN ÖLÜNCE GÖMMESİNLER BENİ TOPRAĞA"

Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıkladı; "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

TOPRAKLARINA BAĞLILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Konak'ın bu sözleri, sanatçının Karadeniz'e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek mesajları paylaştı.

AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Volkan Konak 30 Mart gecesinde Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının bu vasiyetine nasıl yaklaşılacağı merak konusu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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