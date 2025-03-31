Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ölüm haberiyle ilgili KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi. Volkan Konak dini inancı ne, Müslüman mı?

VOLKAN KONAK DİNİ İNANCI NE, MÜSLÜMAN MI?

Volkan Konak yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklamıştı. Toprağa gömülmek istemeyen isteyen sanatçı bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon'a savrulmasını istemişti.

Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıkladı; "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

Konak'ın bu sözleri, sanatçının Karadeniz'e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek mesajları paylaştı.

Volkan Konak 30 Mart gecesinde Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının bu vasiyetine nasıl yaklaşılacağı merak konusu oldu.

Volkan Konak, daha önce verdiği röportajlarda dini inancını kişisel bir mesele olarak gördüğünü ifade etmiş, "Benim dinim insan sevgisidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kökeniyle ilgili yaptığı açıklamalarda, "Ben Laz değilim, Rum da değilim. Kökenim belli. Biz Karadenizliyiz, aynı zamanda da Dünyalıyız" diyerek, etnik köken ve kimlik meselelerine girmediğini belirtmiştir.