Volkan Konak - Aleni Aleni sözleri! Aleni Aleni şarkı sözleri nelerdir?
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Volkan Konak - Aleni Aleni sözleri! Aleni Aleni şarkı sözleri nelerdir?

Volkan Konak - Aleni Aleni sözleri! Aleni Aleni şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Aleni Aleni parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Aleni Aleni şarkı sözleri nelerdir? Aleni Aleni şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aleni Aleni şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Aleni Aleni sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

VOLKAN KONAK - ALENİ ALENİ SÖZLERİ

Dur bakma bana öyle

İçime akıyor o kara gözlerin

Ne hisset nede söyle

Canımı yakıyor veda sözlerin

--

Yanarım yanarım aşk ile yanarım

Gurbanım yoluna

Aleni aleni yatırdı kalemi

Çıkamam yarına

--

Anlıma yazdı kader, silemedum

Ağladum ağladım hiç gülemedum

Kimseye söylemedim, diyemedum

Aşk diye çektuğumi

--

Ah felek hep inadun bana midur

Herkese akta bize karmidur

Aşk acıdan, sızıdan yanamidur

Anla ne ettuğuni

--

Dur bakma bana öyle

İçime akıyor o kara gözlerin

Ne hisset nede söyle

Canımı yakıyor veda sözlerin

--

Yanarım yanarım aşk ile yanarım

Gurbanım yoluna

Aleni aleni yatırdı kalemi

Çıkamam yarına

--

Anlıma yazdı kader, silemedum

Ağladum ağladım hiç gülemedum

Kimseye söylemedim, diyemedum

Aşk diye çektuğumi

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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