Volkan Konak - Aleni Aleni sözleri! Aleni Aleni şarkı sözleri nelerdir?
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VOLKAN KONAK - ALENİ ALENİ SÖZLERİ
Dur bakma bana öyle
İçime akıyor o kara gözlerin
Ne hisset nede söyle
Canımı yakıyor veda sözlerin
--
Yanarım yanarım aşk ile yanarım
Gurbanım yoluna
Aleni aleni yatırdı kalemi
Çıkamam yarına
--
Anlıma yazdı kader, silemedum
Ağladum ağladım hiç gülemedum
Kimseye söylemedim, diyemedum
Aşk diye çektuğumi
--
Ah felek hep inadun bana midur
Herkese akta bize karmidur
Aşk acıdan, sızıdan yanamidur
Anla ne ettuğuni
--
Dur bakma bana öyle
İçime akıyor o kara gözlerin
Ne hisset nede söyle
Canımı yakıyor veda sözlerin
--
Yanarım yanarım aşk ile yanarım
Gurbanım yoluna
Aleni aleni yatırdı kalemi
Çıkamam yarına
--
Anlıma yazdı kader, silemedum
Ağladum ağladım hiç gülemedum
Kimseye söylemedim, diyemedum
Aşk diye çektuğumi