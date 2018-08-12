Volha Mazuronak Avrupa Şampiyonu Oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen şampiyonanın altıncı ve son gününde kadınlar maratonu koşuldu.

Maratonda Belaruslu atlet Volha Mazuronak 2 saat 26 dakika 22 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanırken, Fransız Clemence Calvin 2.26.28

ile gümüş, Çek sporcu Eva Vrabcova-Nyvltova 2.26.31 ile bronz madalya elde etti.

Maratonda yer alan milli atletlerden Tubay Erdal 2.43.10'luk derecesiyle 35'inci, Ümmü Kiraz 2.45.28'lik derecesiyle 37'nci, Elif Dağdelen de 2.50.59'luk derecesiyle 44'üncü oldu.