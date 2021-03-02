Voleybolda ayak var mı? Voleybolda ayak kullanılır mı?

Voleybolda ayak var mı? Voleybolda ayak kullanılır mı? Voleybol nasıl oynanır?

Spor çeşitlerinden biri olan voleybol genel olarak el ile oynanır. Peki, voleybolda ayak var mı? Voleybolda ayak kullanılır mı?

VOLEYBOLDA AYAK VAR MI? VOLEYBOLDA AYAK KULLANILIR MI?

Voleybol el ile oynanan bir spor olup, ayakla topa vurma yoktur. Yere yakın olan alanlarda, topun yere değmesini engellemek amacıyla ayakla müdahale mümkündür.