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Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Kültür Sanat

Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi Iğdır'da erkek kuaförü olan Ayhan Filizkıran, müşterilerini viyola ve keman eşliğinde tıraş ediyor.

IĞDIR (İHA) - Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi

IĞDIR - Iğdır'da erkek kuaförü olan Ayhan Filizkıran, müşterilerini viyola ve keman eşliğinde tıraş ediyor.

Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde hizmet veren erkek kuaförü Ayhan Filizkıran, müşterilerine verdiği hizmet ile diğer meslektaşlarından ayrılıyor. Filizkıran, kuaföre gelen müşterilerini tıraş ederken, kendisi gibi kuaför ustası olan ve Iğdır Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan Enes Öner ise müşterilere viyola ve keman çalıyor. Yapılan uygulamadan memnun olan müşteriler de kuaföre her geldiklerinde tıraş olmadan müzik istiyorlar. Yaptıkları farklı tıraşın birçok kişi tarafından beğenilmesi ile ikili video çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Olumlu dönüşler alan ikili her gün en az bir video çekerek sosyal medyada paylaşmaya gayret gösteriyorlar. Müşterilerin müziği bu kadar sevmelerinin güzel bir durum olduğunu belirten ikili uygulamaya farklılık katarak işi geliştireceklerini söylüyorlar. Yapılan uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen Hakan Ergül, "Devamlı bu berbere geliyorum, arkadaşlardan çok memnunum. Buraya gelince sürekli müzik istiyorum, müzik eşliğinde tıraş oluyorum. Müzik ile tıraş olurken çok güzel oluyor, müzik insanın ruhunu açıyor" dedi.

Stresli gelen müşterilerini rahatlatmak için de uygulamaya devam ettiklerini belirten Ayhan Filizkıran, "Bir gün müşterimizi tıraş ederken Enes Usta, keman ile müzik çalmaya başladı. Bir video çekerek internete attık, çok güzel dönüşler aldık. İlgi görünce biz de bu işi devam ettirdik. Müşterilerin bize olan ilgisi arttı, işimize de faydası oldu işimiz arttı. Ayrıca tıraş olan müşterilerimizden istek parçalar da almaya başladık" dedi.

Müzik olmayınca müşterilerin uzak kaldığını ifade eden Filizkıran, Enes'in iş yerine gelmesi ile kalabalığın arttığını söyledi. Filizkıran, "Müşterilerimiz Enes ustaya çok alıştı. Enes usta okula gittiği için öğleden sonra işe geliyor. Enes usta burada olmadığı zaman bazı müşterilerimiz tıraş olmak istemiyor. Artık müzik ile tıraş olmak insanların hayat felsefesi gibi oldu. Enes usta gelince bizim de burada yoğunluğumuz artmış oluyor" şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan Enes Öner de müşterilere bu şekil bir hizmet verdiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Bir gün bir müşterimiz tıraş olmaya geldi, çaldığım müziği beğendi. Biz de daha sonra böyle bir video çekerek internete attık. Videoyu internete atarken müşterilerin çok ilgisini çekti. Buraya gelen müşteriler ben okulda iken sağ olsunlar beni soruyorlar" dedi.

Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi

Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi

Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi

Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi
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Haber: Viyola ve keman eşliğinde tıraş keyfi - Haberler
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