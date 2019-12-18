Viyana Bale Akademisi öğrencilerini kilo almamaları için sigara içmeye teşvik etti

18.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:27

Viyana Devlet Operası bünyesindeki bale akademisinde yapılan bir soruşturma, prestijli bale okulunda öğrencilerin sağlıklarının tehlikeye atıldığını ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ortaya çıkardı. Soruşturma sonucunda, genç dansçılara kilo kontrolü için sigara içmelerinin teşvik edildiği rapor edildi.



Avusturya hükümetinin atadığı özel komisyon, Viyana Devlet Operası Bale Akademesi'nde eğitim alan genç öğrencilerle yapılan soruşturma sonrasında genç balerin ve baletlerin fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü ve sağlıklarının tehlikeye atıldığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle